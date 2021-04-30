夏天悶熱高溫，最怕用到黏膩又厚重的防曬乳，每到下午肌膚出油，不只和底妝打架還讓防曬功效降低，更讓一整天的好心情全部歸零。專科完美防曬系列今年春夏全新升級，推出完美防曬水凝膠升級版、完美防曬乳液升級版、完美清透潤色隔離乳升級版，開架的價格卻有這麼好用的防曬乳，令人驚艷。

專科防曬系列成分更新，全新獨家「美肌深導技術」搭載天然萃取保濕成分：雙重玻尿酸、玄米、蜂蜜、蠶絲蛋白保濕精華、絲膠蛋白，賦予肌膚最高保濕力，並兼具最高防護力，有效降低肌膚油脂生成，在夏日為肌膚去油解膩，不讓皮膚油脂干擾防曬續航力。

專科防曬系列成分更新，質地清爽卻兼具高防曬係數和保溼功能。（邱映慈攝）

「專科完美防曬系列」質地清爽，絲毫無黏膩感，同時具有保濕力，擁有最高防曬係數SPF50+ PA++++，適合天天使用，有效隔離紫外線。無論是乾肌或油肌都適用超罩的專科完美防曬神隊友，不但不黏膩還帶給肌膚清爽潤澤。

「專科完美防曬系列」質地清爽，絲毫無黏膩感。（邱映慈攝）

「專科完美防曬系列」共有完美防曬水凝膠、完美防曬乳液、完美清透潤色隔離乳三種選擇，完美防曬水凝膠是陪你通勤逛街的日常神隊友，水潤凝膠質地，超高保濕不黏膩；完美防曬乳液為防水抗汗配方，即使流汗也不影響防曬力，適合戶外休閒運動時使用；完美清透潤色隔離乳可校正肌膚瑕疵，展現天生般透亮美肌。

專科完美防曬系列共有完美防曬水凝膠、完美防曬乳液、完美清透潤色隔離乳三種選擇。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得專科完美清透潤色隔離乳(升級版)*1

★公佈時間 ｜ 2021/5/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)