興達港工13用地爆出中央、地方搶地，海洋委員會海洋研究院預計在此興建國家船模實驗室，與高雄市政府屬意的「漁船修造船廠及遊艇碼頭BOT案」預定地衝突，國民黨立委30日更開記者會，質疑高市府的開發案涉及不當圖利；對此，高市府強調，相關計畫與BOT案是在去年4月、韓國瑜市長任內提出，同年5月批准，「國民黨立委質疑不當圖利，若非烏龍爆料，難道是指韓國瑜市長圖利？」

藍委林思銘、陳以信今天指控，海委會疑「受高層指示」，主動退讓用地給高市府興建遊艇碼頭，並質疑遊艇碼頭BOT案業者與綠營關係深厚，歷次政治獻金都捐給綠營，背後恐有政治黑手操弄。

海洋研究院則說明，本來就審慎評估相關基地狀況，也經過全面性專業評估，選擇最佳方案，並非如立委所質疑有不當關說。

高市新聞局反批，立委的監督問政應本於事實，不應烏龍爆料。

高市海洋局指出，2020年4月24日接獲民間投資人依《促參法》第46條規定、以民間自行規畫申請「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施」民間自提BOT案，同年5月21日經市府核准符合政策需求，並授權海洋局依法辦理促參程序，於5月29日辦理第一次初審會議審議通過，10月13日舉辦地方公聽會，獲當地漁會及民眾的支持。

至於最近中央、地方搶地爭議，高市海洋局表示，經多方協調，基於該土地面積僅約0.8公頃，尚不影響國家建設計畫，且海洋委員會昨日表示已有替代方案，雙方對工13用地的爭議已獲圓滿解決。

(中時 )