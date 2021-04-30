驚悚瞬間曝光 台中女高中遭公車輾斃 20位學生目擊逃竄（家屬提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區嘉陽高中校門前，今（30日）發生一起死亡車禍，一名張姓女高一生過馬路時，突遭滿載近40位乘客的公車撞上，送醫不治。校門前的路口監視器紀錄下女學生遭撞擊的瞬間，畫面可見到20多位學生本乖乖行走在斑馬線上，公車卻直直向前衝，學生嚇得四處逃竄。

透過監視器畫面可見，當時行人號誌為綠燈，一群學生走在校門口前的斑馬線上，準備開始一天的課程，不料，本應該在停止線前停下的165號公車，持續向前衝，朝當時守法的走在斑馬線上的20位學生衝去。

幾位先行起步，走得較前面的學生慌亂的向前跑，幸運閃過公車的撞擊，還有稍晚起步，還停留在路口的學生也趕緊後退逃過一劫，唯獨張姓女學生不幸沒能閃過，活生生遭公車輾過去，送醫後仍傷重不治。

回顧現場畫面，公車撞上的瞬間，走在斑馬線上的學生猶如保齡球瓶般，四處逃竄求生路，而事發正值上學時間，除了走在斑馬線的同學外，校門口也有不少同學們目擊了張生遭撞的瞬間，十分驚悚。

肇事司機事後無奈表示，當時下坡煞車失靈，車上又有4、50名乘客，為了避免造成更大傷害，只能選擇往前開。不過警方仍在調查釐清事故原因。

校方指出，被撞身亡的張姓女學生，就讀一年級飛機修護科，在校成績優異，幾乎都是第一名，由於班上只有2名女學生，平常熱心公益，來自低收家庭，師生聞噩耗後都相當不捨，校長也在第一時間趕往醫院探視，學校則啟動關懷機制，對其他逃過一劫的學生進行心理輔導。

(中時新聞網)