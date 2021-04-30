1位女姓民眾今天上午到市府洽公時，突然遭躺在走廊上的棕棕咬傷小腿，小腿上兩個洞馬上血流如注。（邱姓民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府飼養在中庭花園內的市犬「棕棕」傳傷人事件！1位女姓民眾今天上午到市府洽公時，突然遭躺在走廊上的棕棕咬傷小腿，小腿上兩個洞馬上血流如注，市府立即將棕棕送回動防所照料，將再接受行為訓練，另也陪同受傷民眾就醫負起相關責任。

邱姓民眾表示，她是在今天上午到市政府洽公，在行經中庭停車場旁的新聞科辦公室前時，小腿突然遭躺在走廊上的棕棕咬了一口，她嚇得大叫躲逃，所幸棕棕沒有一步攻擊行為。

邱說，事情發生太快，她也不知道怎麼發生的，回想事情發生前不知是否是踩到牠，才讓棕粽產生攻擊性，直呼倒楣，但也希望市府正視這個問題。

據了解，市犬棕棕今年大約8歲，過去流浪街頭多，3年前住進動保所，近年年紀大了送養不易，去年11月被市府收編為「市犬」照料，目前住在市府內的中庭花園內，平時頗受市府員工、洽公民眾喜愛。

不過，這也不是棕棕首次出現的攻擊行為，今年3月就有1位洽公民眾遭棕棕撲傷，今天又再發生咬傷民眾事件。

市府行政處長黃任瑋表示，棕棕並非是猛烈攻擊，今天咬傷洽公女子後，自己也嚇到躲到車子下方。

為了減緩棕棕的焦慮感，經與動防所聯繫後，已經先將棕棕送回動保所，讓牠回到較為熟悉的環境，並將安排課程減輕牠的壓力與負擔，之後再視狀況讓棕棕回來市府。

動保所的行為訓練師觀察也分享表示，棕棕是浪犬出身，其頸部與腳部有受傷過，若不慎遭他人碰觸，還是會有攻擊行為，這段期間市府同仁帶著棕棕回動防所進行行為訓練課程，也已在棕棕的犬屋旁掛出提醒告示「請勿任意觸摸」。

黃任瑋說，棕棕雖然是浪浪，但平時很親人，看到人會主動示好搖尾巴，但市府為開放空間洽公民眾眾多，與民眾互動難免會感到壓力，希望民眾能多加體諒，市府也已陪同受傷民眾就醫等，並慰問關心。

(中時 )