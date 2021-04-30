台中市副市長黃國榮（左1）與前台中市新聞局長石靜文（右一），特別出席記者會為楊惠姍（右2）加油打氣。（馮惠宜攝）

琉璃工房策畫「一縷光芒的奇蹟」即日起在草悟道琉璃工房國際藝廊隆重登場，這場跨越國境、空間的玻璃藝術展覽，由英國「窯鑄玻璃」藝術大師柯林．雷德（Colin Reid）領軍，橫跨三代英國國家玻璃藝術家攜手琉璃工房創辦人楊惠姍共同展出，其中楊惠姍與柯林史無前例跨國合作的大型創作：「楊惠姍的蘭花」更首度曝光。

琉璃工房4月30日在草悟道琉璃工房國際藝廊公開這項展覽，因疫情無法出席的柯林，透過影片向台灣問好，楊惠姍多年好友、前市長胡志強及夫人邵曉鈴，都特別到場。胡志強致詞時說，這是一場非常有價值的穿越世界空間之旅，並向去年過世的張毅喊話要他放心，「惠姍會繼續走下去，她比我們想像的堅強！」

楊惠姍表示，這個展覧不僅展示令人驚艷的英國玻璃藝術，也展示英國三代玻璃藝術家動人的倫理觀念。身處第二代的柯林大師承先啟後，上承他的恩師-英國玻璃運動之父基斯．卡明斯，下啟他的三位學生，事實上也都已是揚名國際，獲數十家博物館典藏的頂尖翹楚。這是一種珍貴的永續力量讓英國玻璃藝術在世界舞台上，永遠不會被忽視。

這項展覽最大的焦點是楊惠姍與柯林跨國合作的大型創作：「楊惠姍的蘭花」，楊惠姍說

，柯林早在1982年就已是世界各大博物館爭相收藏的玻璃藝術家，和他合作是很大的榮譽跟鼓勵，合作之初，雙方都不知未來作品會是什麼樣子，但藝術創作的有趣就因未知，整個過程不斷往返將近一年。

柯林善於運用光學折射創造魔法般變化，楊惠姍長年創作孕育積累飽滿花語，兩位來自不同文化與藝術背景的藝術家，運用自己的強項相互激盪，終造就此次展覽中令人驚豔的焦點。她並且感謝大師用她的名字為作品命名，展現大師的胸懷、氣度，與慈愛。

(中時 )