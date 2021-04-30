日本繼去年的鑽石公主號郵輪後，今天再傳出豪華郵輪「飛鳥2號」有人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。營運飛鳥2號的公司正安排郵輪返港，並準備讓所有旅客下船。

日本TBS電視台報導，本月29日剛從日本橫濱港出海的郵輪「飛鳥2號」，已知船上有一名旅客確診，營運公司立即取消郵輪航程，做好讓船上旅客下船的準備。

營運公司表示，船上所有旅客在出海前一週都已接受PCR篩檢確認陰性，但在受理登船時再度進行篩檢，之後確認一人感染。

飛鳥2號原訂5月1日要停靠青森港，但營運公司決定取消航程，在安排停港碼頭等事項同時，做好讓所有旅客下船的準備。

日本電視台報導，飛鳥2號約搭載300名旅客，其中一人確診感染。飛鳥2號目前在日本宮城縣外海航行，正在協調5月1日返回橫濱港。

日本2020年2月曾發生搭載3700多人的鑽石公主號郵輪群聚感染，總計造成712名乘客與船組員染疫，其中13人死亡。

日本國內大型郵輪此後全數暫停航行，但從去年底起恢復航行，船公司必須遵守「一週內航程」、「最多半數乘客登船」等指導方針。

(中央社)