中信兄弟近期都有先發投手早早失掉很多分數的狀況，導致牛棚負擔更重，為了緩解「燒牛棚」的狀況，今天拉上王梓安增加牛棚戰力，將近況不佳的廖乙忠下放二軍，而周日的龍象大戰預計推出鄭凱文先發。

不過鄭凱文前兩場都在比賽前段有打量失分的情況，對此總教練林威助說：「他剛開賽狀況都不錯，但就會突然尾勁不見、控球又不太穩。如果控球跟尾速不好的話，對先發投手來說是會比較不利。」

兄弟近期陸續將萊福力、廖乙忠下放二軍，先發投手拉緊報，日前先拉上陳琥，為了面對下周5場比賽，林威助表示，也有考慮要把余謙拉上一軍，「會再觀察一下他被擊球的強勁度、整體內容再來做考量，陳琥也有可能在下周先發，或者再從二軍叫上來都有可能。」

兄弟羅傑斯、高野圭祐陸續出關，新洋投格里斯也已經來台，對於羅傑斯、高野圭祐2人何時能夠上一軍，林威助表示還無法預期，「高野昨天才到二軍報到，羅傑斯還沒報到，有在討論可能在5月4日澄清湖比賽時請他們兩人上來，看一下進度、狀況是怎麼樣。」

(中時 )