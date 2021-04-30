台北市松山警分局中崙派出所遭四海幫闖入砸電腦，所長許書桓還被爆出刪除監視器畫面。議員簡舒培今質詢民政部門時指出，此案已讓許成為外界痛罵的箭靶，建議市府導入專業諮商資源，照顧許的心理狀況，別讓許因承受外界極大壓力而輕生。

台北市議會下午排定民政部門質詢，簡舒培點名市府秘書長陳志銘、人事處長張建智上台，詢問2位是否有聽聞許書桓昨至警政衛生委員備詢、對「松山之亂」進行專案報告的情況，陳、張搖搖頭，表示僅有看報紙而已。

簡舒培說，許是認真年輕的基層警務人員，不知到底受到多大壓力，才會選擇刪除檔案，此案現已進行司法調查中，但昨日看過許在警政委員會的表現後，讓她有點擔心，怕許會在飽受外界輿論抨擊後輕生。

簡感嘆，此案已成為全國矚目的案子，甚至演變成政治風暴，所有人都罵許、怪許，所有問題的答案似乎也在許身上，「到底有沒有人對他政治施壓？一個受過專業訓練的所長，居然刪除資料，甚至格式化？你們不覺得他壓力太大嗎？」

陳志銘回應，整個市府有關懷小組，副市長黃珊珊是召集人，她有去關心過，但簡反批「黃夠官業嗎？專業諮商叫她去可以嗎？」也詢問人事處是否有相關協助，張達智則說，市府對涉案人員都有關懷系統，各機關會分工。

簡表示，今天連市長柯文哲都在砲打中央，整件事成為非常大的政治風暴，一個基層所長承受所有輿論壓力，她很關心許的心理健康，因為有許多答案都在許身上，若許想不開，整件事的真相就會不見，市府應該協助照顧許的心理狀態，讓許能面對司法調查，讓此事能水落石出，還給警務人員一個公道。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )