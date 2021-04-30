國家三級古蹟南投藍田書院致力興學，所屬的慈善功德會獎掖後學，發放獎助學金及午餐補助費，總計金額117萬多元，鼓勵589位清寒學子安心向學；縣府教育處長陸正威，代表縣長林明溱致謝，受獎學生也親自製作感謝狀。

藍田書院慈善功德會發放獎助學生由該書院主任委員蕭煥奎、功德會會長李轂摩共同主持；陸正威感謝藍田書院功德會，多年來持續發放獎助學金及午餐補助費，讓清寒學子安心向學的義舉。並期許受贈學子，秉持取之社會，用之社會的精神，認真向學，日後學有所成，能效法書院精神回饋鄉里，扶助弱勢，幫助清寒學子向學，照顧南投下一代。

藍田書院慈善功德會，秉持助學育才精神，多年來持續募集社會資源，透過發放國中清寒優秀學生獎學金，鼓勵清寒學子，本來範圍僅限南投市的國中，後來逐漸擴大到全縣國中，並且發放高中清寒學生午餐補助費，減輕清寒家庭負擔。

李轂摩表示，藍田書院始創於清朝道光11年，地方仕紳為鼓勵南投子弟向學成立學堂，道光13年改制書院，主祀文昌帝君、孔子及關聖帝君，經內政部核定為國家三級古蹟，2013年入選「台灣宗教百景」，書院對教育文化非常重視，作育英才不遺餘力；慈善功德會成立後，在十方善信、大德慷慨解囊鼎力捐助下，30年來除平時辦理賑濟急難救助、弱勢喪葬協助、冬令救濟，在教育方面也相當重視，因此，每年持續發放獎助學金，希望清寒家庭子弟能夠安心求學。

(中時 )