花蓮市去年首次推出騎鐵馬遊程，結合戶外運動旅遊，規劃街區景點3條路線，受到歡迎。（資料照片由花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

迎接暑假，市公所推騎鐵馬遊花蓮市的「奇萊玩一夏」遊程，市長魏嘉賢領騎。（資料照片由花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

迎接暑期旅遊潮，花蓮市公所去年規劃騎鐵馬遊程，才剛推出就秒殺額滿。今年再度推出「奇萊玩一夏」自行車輕旅行活動，規劃3條連結文化、生態、海洋為主題的路線，邀遊客探訪部落文化、食魚教育、手作體驗及品嚐在地風味食材，12個梯次即日起接受報名，花蓮市長魏嘉賢推薦，花蓮豐富的天然資源及深厚的文化底蘊，值得一探究竟。

花蓮市公所繼去年首度辦理「奇萊玩一夏活動」，獲得廣大的回響，12梯次場場報名秒殺，有遊客認為「意猶未盡」，建議行程可拉長，為回應民眾的期待，今年規劃了更為精緻的遊程。今天在璽賓行旅舉辦啟動記者會，由市長魏嘉賢介紹到花蓮的新玩法，3條路線的特色，包含一條39公里布拉旦挑戰線，5月1日零點零分開放線上報名。

魏嘉賢說，花蓮觀光休閒城市，適合以自行車旅遊並透過多元族群的人文特色空間營造與串連，讓到訪遊客體驗豐富的人文歷史之旅。今年路線規劃涵蓋花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉，3條路線都極具特色，更搭配了導覽解說、手作體驗、在地食材風味餐點，適合各族群不同需求及喜好進行行程規劃，一起用低碳旅深度走入花蓮，發覺花蓮之美。也感謝贊助廠商一同熱情參與。

3條遊程分別辦理5個梯次的「綠色騎跡線」、「鱻旅騎緣線」及2個梯次的「布拉旦挑戰線」，騎乘公里數依序為18公里、20公里及39公里，總計有12個梯次，到花蓮打卡熱點貨櫃屋星巴克，還有體驗搗麻糬樂趣，來到巴爾巴蘭部落祭祀廣場聆聽阿美族文化及船祭故事；海線則沿兩潭自行車道，帶領遊客認識海洋，並一探海礦深層水的奧秘，體驗獨具特色的海味套餐盒，今年增加「布拉旦挑戰線」長達39公里，將探訪3個鄉鎮的特色風貌。參與民眾可依照自身需求規劃一日到多日的遊程。

每梯次每人報名費900元，提供自行車、專業領騎人員、完騎證明、部落文化導覽以及在地風味餐等。還有專屬紀念機能T恤，若完騎3條路線，且於活動護照內集滿３個路線章者(需同一人)，可兌換價值4580元的BATIS連帽風衣外套。詳情可上花蓮市公所官網查詢。

(中時 )