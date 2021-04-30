防疫期間長時間戴口罩，容易冒痘痘、粉刺，毛孔也容易堵塞，肌膚也容易過敏或泛紅。今年春夏全新「瑜珈喵喵家族」系列寶雅獨家販售，全系列添加藥草之王「魚腥草」，可鎮定肌膚、消炎殺菌、保濕舒緩及代謝角質，保養等於來場臉蛋輕瑜珈，回歸平衡乖乖肌。

全新「瑜珈喵喵家族」系列。（邱映慈攝）

「瑜珈喵喵辣木油精華」添加近年來保養最潮成分魚腥草，能夠深層清潔毛孔、舒緩泛紅的肌膚，不刺激的淨化肌膚，就像超能量果汁一樣，拌入羽衣甘藍、螺旋藻和綠藻，藻類高養分精華有效潔淨毛孔、補足缺失水分和活力，更可以改善長期皮膚瑕疵，另外加入辣木籽油作為天然保濕精油養分，質地輕盈不黏膩，乾肌到油肌都能夠有感的鎖水。

瑜珈喵喵辣木油精華。（邱映慈攝）

「瑜珈喵喵魚腥草淨化泥膜」加入魚腥草萃取，深層清潔毛孔髒汙，有效鎮靜敏感肌膚、並舒緩泛紅區域；尤加利葉幫你帶走日常肌膚瑕疵問題，一敷就像為自己做一次深層排毒療程，簡單清爽無負擔。添加純粹控油配方，一舉吸附臉上多餘的油脂，幫助控制肌膚皮脂平衡有感，深層解決肌膚問題，帶給你由內而外的輕盈無瑕好氣色。

瑜珈喵喵魚腥草淨化泥膜。（邱映慈攝）

「瑜珈喵喵魚腥草潔面乳」由大麻籽油及魚腥草成份組成的純素洗面乳，魚腥草萃取深層清潔毛孔、舒緩泛紅的肌膚，大麻籽油成分高度滋養肌膚，洗完水潤不乾澀，更能幫助臉部代謝瑕疵、高度鎮定，植萃提取的雙重功效帶給肌膚溫和治癒，讓早晚必經的洗臉儀式清新舒爽。

瑜珈喵喵魚腥草潔面乳。（邱映慈攝）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/5/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)