現場大家齊心拉網體驗牽罟。（金山區公所提供）

新北樂活節牽罟趣於今（30）日正式開幕，由新北市溫泉觀光協會聯合新北市觀光旅遊局、文化局、金山區公所、萬里區公所及交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處辦理的千人與大海拔河「新北樂活節牽罟趣」活動，活動自今日起正式開跑，第一場活動地點選在連接金山萬里區廣闊的萬里下寮海灘。

牽罟是北海岸一種沿海古老的捕魚方式，在豐富經驗的老船夫探尋魚群位置後，以小船將帶狀的漁網拖離海岸並將網放至海中，魚群被攔截圍住後，再由岸上的人齊心協力將魚網拉上岸來。隨著時代演進和捕魚技術提升，「牽罟」這種量少的捕魚方式漸漸式微，為了讓這些屬於北海岸金山萬里沙灘的往日風華再現，特別利用本次活動重現這文化技藝。

金山區長廖武輝表示：牽罟講究團隊合作，這次參與牽罟活動的遊客來自各地，透過這樣齊心協力完成的活動讓一群原本不認識的人相聚一起，也能深刻的體認北海岸這特別的文化技藝。

萬里區長粘雪琴表示，現場很多人都是第一次體驗如此特別的牽罟捕魚活動，除了大人小孩覺得新奇有趣，同時也讓大家了解海洋保育的重要性。新北市溫泉觀光協會理事長游忠義表示，希望藉此機會讓民眾體驗牽罟，感受老一輩的捕魚技巧與智慧，並讓這北海岸重要的文化技藝繼續傳承下去。

相關活動訊息可查詢新北市溫泉觀光協會臉書，活動報名方式請洽02-24986022新北市溫泉觀光協會。

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