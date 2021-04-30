在80年代紅極一時的日本傑尼斯男星近藤真彥，當年因為背著天后女友中森明菜，約會松田聖子又劈腿香港天后梅艷芳，還向梅艷芳謊稱自己單身，種種惡行讓他被公認為日本演藝圈第一渣男。56歲的他婚後花心不改，去年更被踢爆出軌31歲女社長長達5年，事後他坦承出軌，其所屬經紀公司傑尼斯事務所稍早更宣布近藤真彥已於今(30日)退社，結束雙方長達40年的合作。

近藤真彥去年被踢爆背著妻子，與女社長大搞不倫戀長達5年，他事後坦承外遇，並且無限期停止演藝活動。據週刊文春報導，近藤真彥今日將宣布合作長達40年的傑尼斯事務所，已承擔出軌的輿論責任，稍早傑尼斯事務所也公告證實近藤真彥退社一事，未來將繼續擔任賽車隊「KONDO Racing」的領隊工作，並以個人公司「エムケイカンパニー」所屬藝人繼續演藝活動。

近藤真彥今日退出待了40年的傑尼斯事務所。(翻攝日媒)

近藤真彥年輕時外型帥氣，是1980年紅極一時的男偶像，然而現實生活中的他卻是個玩弄女人感情的超惡劣渣男，在與天后中森明菜交往期間，劈腿梅艷芳、松田聖子，令中森明菜在絕望之下輕生未遂。

更可惡的是，近藤真彥為了平息風波，更哄騙中森明菜要和她訂婚，卻又在記者會現場遲遲不現身，害中森明菜獨自面對媒體輪番追問，最後更向姍姍來遲的近藤真彥謝罪，成為轟動一時的金屏風事件(在日本，藝人在開發布會時，如果後面擺了金屏風，就代表藝人有婚訊要宣布。)。

如今近藤真彥終於退出傑尼斯事務所，也讓不少網友直呼是普天同慶的大喜事，留言一則比一則還諷刺，「建議退社發佈會時候擺金屏風」、「今天真是好日子」、「早就該退了」、「渣男報應怎麼到的這麼晚」。

(中時新聞網)