華航機組人員檢疫用的諾富特飯店主管確診武漢肺炎，而桃園地檢署、學習司法官與台北地檢署、關務署台北關19日就在該飯店進行邊境緝毒座談會，讓不少檢察官「怕怕的」。據悉，目前北檢尚未有人被匡列為隔離對象，但為保險起見，與北檢同一棟建築的台北地院，立刻決定於明（1）日一早全面消毒。

中央流行疫情指揮中心昨指出，諾富特飯店確診主管（案1120）在15日或17日就已有症狀，消息曝光後，多名檢察官發現，他們參加的座談會是在19日，時間非常接近，且有近百人出席，不禁感到「怕怕的」，因不知飯店的疫情狀況，擔心自己也遭感染。

不過，指揮中心匡列諾富特案，對象主要為員工，以及一定時間點在飯店內住宿、檢疫者，只是到諾富特吃飯、座談者，暫時還沒列為匡列對象。

北檢今回應，當天只有中午用餐，活動全程有戴口罩，依規定做好防護措施，目前尚未接到衛生單位通知有人被匡列，也無同仁傳出症狀，但已經要求同仁留意體溫、身體狀況，並呼籲盡量避開人潮聚集處所。

(中時 )