針對近來「大麥克指數（Big Mac index）」又成為外界評估匯價高估（overvalued）或低估（undervalued）的指標，央行臉書強調，「這是不恰當的」，單一商品指數，從來就不是匯價走勢的良好預測指標。

央行指出，「大麥克指數」先前已連同「星巴克拿鐵指數」（Latte Index）做過說明，大麥克指數是由《經濟學人》於1986年開始發布，主要是讓大眾更容易理解匯率理論的簡單工具。星巴克拿鐵指數則是《華爾街日報》在2017年調查全球近30個大城市，星巴克中杯（tall）拿鐵售價所計算而得，藉以說明匯價不一致（discrepancies）的情況。

根據《經濟學人》今年1月15日發布的大麥克指數，以此推算出的美元兌新台幣匯率為12.72元，因台灣的大麥克單價72元，美國的大麥克單價5.66美元（約新台幣160元上下），但今年1月12日匯市盤中實際匯率卻為27.98元，如以大麥克指數估算，新台幣匯價低估54.5％。

若改以星巴克中杯拿鐵在台灣與在美國的售價比較，分別是120元與2.95美元（約新台幣82元上下），新台幣匯價竟然高估45.4％。央行說明，結果是二種指數完全背道而馳。

央行強調，這些單一商品指數雖以輕鬆、有趣、易懂的方式介紹一價法則（law of one price）及購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）理論，但由於並非跨境貿易商品，且「商品籃」僅一種商品，實有過度簡化的問題。

更重要的是，央行說明，商品的價格會受到各國稅負（包含關稅）、利潤率、租金、勞動成本等多種因素影響，甚至替代品的多寡、偏好等影響，因此不論是大麥克指數或星巴克拿鐵指數，都不適合用來評估均衡匯率。因此，對於「漢堡經濟學」（burgernomics）受到外界超乎想像的歡迎，還被廣泛使用、甚至濫用，連《經濟學人》都頗感無奈。

以單一商品指數衡量各國匯價是否遭高（低）估的作法，不夠嚴謹、不同指數結果差異甚鉅。央行認為，雖不可否認，單一商品指數具淺顯易懂、饒富趣味性等優點，如雨後春筍般出現，除上述二指數，還有iPhone指數、迪士尼樂園指數等，但結果都是一樣的，「單一商品指數，從來就不是充當匯價走勢的良好預測」。

(工商 )