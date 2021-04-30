雲林縣北港朝天宮媽祖遶境，重現消失多年的龍鳳閣。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港朝天宮每年農曆3月19、20日媽祖遶境活動，已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，去年因應防疫停辦，今年恢復辦理出現「暴炸性人潮」，雲林縣長張麗善30日前往迎接媽祖神轎出廟門，來自全台各地的藝陣綿延數公里，上萬人熱情迎接最具台灣特色的宗教嘉年華。

北港媽祖遶境30日由朝天宮董監事共同點燃「起馬炮」，宣布活動正式開跑，數千名信眾在場恭迎媽祖聖駕，鑼鼓喧天熱鬧非凡，隨後開路鼓、哨角團、儀仗隊、太子爺、虎爺、福德正神、註生娘娘、千里眼與順風耳將軍由廟前出發，6座媽祖神轎依序起駕。

張麗善今年特別前往朝天宮迎接媽祖起駕，並主持「龍鳳閣開光點睛」儀式，龍鳳閣因時代變遷消失在北港藝陣行列中，雲林縣政府與北港形象商圈發展協會合作，花費1年多時間重新打造龍鳳閣，100尺長的藍色龍身搭配LED燈，在夜晚亮麗又吸睛。

遶境隊伍還有全國獨一無二的真人藝閣車，30餘座璀璨奪目的藝閣車，由朝天宮各鋪會與各機關社團出資建造，沿途藝閣上扮仙的孩童丟糖果餅乾給民眾吃平安，人氣最旺。

朝天宮說，去年疫情嚴峻，所以停辦遶境活動，今年疫情穩定控制中，星期假日有許多信眾搭遊覽車來進香，各神明會、陣頭也都陸續動起來，只要配合戴口罩、量體溫，進香與遶境都是可以進行的，因此廟方決定恢復每年例行的遶境活動。

在地民眾指出，北港媽祖遶境可說是地方的小過年，今年復辦加上適逢勞動節連續假日，許多人29日晚上就到北港感受熱鬧氣氛，30日一大早各陣頭準備就緒迎接媽祖出廟門，估計約有上萬人在現場，晚上家家戶戶辦桌宴客，大家享用流水宴迎接藝陣，全鎮有如不夜城。

(中時 )