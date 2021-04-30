華航機師染疫案持續擴大，桃園市長鄭文燦在今天上午在議會備詢時表示，將推動4項防疫措施，其中一項將限制戶外1000人的單場單次人數規範，不過樂天桃猿下月將有15場主場是否受到影響？領隊浦韋青表示，目前仍維持現況，但若是未來有任何變化，會配合疫情指揮中心提出相關因應方案。

今年全球仍籠罩在新冠肺炎疫情之下，中職配合防疫，設下進場人數78％的規定，就是為了拉開距離，另外除了飲食之外的時間都必須要配戴口罩。

不過受到近期的華航機師染疫案影響，鄭文燦今天表示，將推動4項防疫措施，其中一項將限制戶外人數1000人的單場單次人數規範，恐影響到主場在桃園的猿隊。

對此浦韋青說：「桃猿目前仍是遵守CDC給中華職棒的防疫依循辦法舉辦球賽，並且持續貫徹落實防疫措施。但如未來有任何變化，我們也會配合提出相關因應方案。」

而之前部桃事件時，猿隊就有規定球員非必要不要回桃園，盡量避免感染機會，對於這次華航機師案，總教練曾豪駒則表示，目前球隊都是照正常行程去進行，球隊平時就有提醒球員盡量避免出入公共場所。

(中時 )