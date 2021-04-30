【LIVE直播】兒涉毒染黑重創民進黨形象 趙映光現身鞠躬致歉：對不起黨｜2021.04.30

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，黨中央昨責成北市黨部火速開除趙介佑黨籍。另外，趙介佑父親趙映光也面臨辭去評委召集人聲浪壓力，趙映光終於在今(30日)晚間透過書面聲明，請辭北市黨部評議委員會召集人的職務。

趙介佑涉毒、詐欺案遭收押，其父親趙映光為民進黨台北市黨部評委召集人、姑姑趙心瑜則是民進黨台北市黨部執行長，兩人是否請辭受到外界關注。

趙映光透過聲明指出，「本人趙映光，宣布即刻辭去民主進步黨台北市黨部評議委員會召集人之職務。造成社會觀感不佳、嚴重影響本黨的名譽和形象致上最深的歉意。深深鞠躬。

民進黨台北市黨部主委吳怡農今表示，絕對不能因為一個人的違法行為，去傷害集體努力，更不能容忍傷害社會的行為；吳怡農強調，「民進黨絕對不容忍黑道的介入」。並表示將於5月3日開除趙介佑黨籍。

至於黨部主委吳怡農說「不會讓黑道介入民進黨」，趙映光今下午受訪表示，民進黨其實也沒什麼黑道問題，關於辭職黨職一事，趙映光表示，辭職這個事情，一切會照程序走，心裡本來就有一些想法，昨天黨部開臨時執委會 、評委會全部迴避，只有呼籲執委會盡速從嚴開除兒子黨籍，自己就離席，也對同仁感到抱歉，並對評委會同仁表達歉意。

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(中時新聞網)