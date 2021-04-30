《印度斯坦時報》（Hindustan Times）30日報導，儘管近期印度新冠肺炎（COVID-19）疫情十分嚴峻，但總計仍有逾910萬民眾前往哈里德瓦（Haridwar），參與今年的宗教盛事「大壺節」（Kumbh Mela）。當地媒體更指出，在最後一場恆河共浴儀式（shahi snan）中，仍有2.5萬人一同下水，且大多未遵守防疫規定，堅稱「恆河會保佑我們」。

印度政府單位表示，在這場自1月14日起舉行的宗教盛事中，總計有超過910萬信徒前往哈里德瓦，參與於恆河邊舉辦的各種儀式；而該節慶的尾聲，正好就是印度新冠肺炎第2波大流行的4月，因此就算疫情嚴峻，該月仍有600萬人聚集於當地。

根據統計，4月12日的第一次恆河共浴儀式吸引達350萬名信徒、14日的第二次儀式則約130萬人。而雖然近期印度醫療體系陷入崩潰，但仍有2.5萬名信徒參與在27日舉行的最後一次儀式，肩並肩進入恆河共浴，還堅稱「恆河會保佑我們」。

在大量信徒湧入下，哈里德瓦的確診人數已自月初的1.5萬人，暴增至超過3.1萬人；雖然當地政府提前頒布防疫規定，但由於參與大壺節的信徒數量實在太多，檢疫能量完全不夠，且難以保持社交安全距離。「印度醫師協會」（API）官員夏哈（Sanjay Shah）警告，需要進行更大範圍的檢測與追蹤，以免狀況繼續惡化。

印度政府30日表示，該國單日確診人數再創新高，達38萬6452例，並有3498例不幸喪生。且世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）認為，由於檢測數量不足，印度實際確診人數可能已達5億以上；密西根大學生物統計專家穆克吉（Bhramar Mukherjee）則估計，確切病歿人數可能接近99萬人。

(中時新聞網)