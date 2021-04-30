鹿江國際中小學第二期校舍新建工程，摘下有工程界奧斯卡之稱的「公共工程金質獎」。（吳敏菁攝）

鹿江國際中小學30日校慶，縣長王惠美和師生共同彩繪樑柱，留下美麗紀念，同時宣布110學年度正式招收國小一年級新生1班。（吳敏菁攝）

彰化縣第一所公辦公營實驗學校鹿江國際中小學，新建工程分3期，總造價4億多元。新落成第二期校舍，融合鹿港傳統九曲巷在地意象和落雨松大道，摘下有工程界奧斯卡之稱的「公共工程金質獎」，30日學校「南大門」校名再揭牌，正式宣布要招收小一新生了。

鹿江國際中小學30日校慶，同時也是學校「南大門」校名揭牌的日子，校牌由鹿港書法大師林俊臣先生題字，並由錫藝大師同時也是鹿江國際中小學家長會會長陳志昇和兄弟陳志揚共同捐贈；3位藝術家共同促成這樁美事，彰顯了學校傳承在地文化的意義。

縣長王惠美到場祝福，和師生共同彩繪樑柱，留下美麗紀念，同時宣布110學年度正式招收國小一年級新生1班，29名學生，期盼學校未來可以孕育出更多優秀人才。

縣長王惠美表示，鹿江國際中小學喜事連連，這次落成為第二期工程未演先轟動，摘下第20屆「公共工程金質獎」，第二期的興建費用1億8485萬元，中央與地方分攤各半，興建國中及國小部38間教室，有普通、家政、美術和生物科學教室等，去年縣府再追加補助經費350萬元，添購教學設施，提供更優質完善的學習環境，也為社區民眾打造舒適安全的休憩場所。

鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，鹿江創校至今只有短短2年，但去年學生參加台灣機器人大賽即榮獲全國冠軍；今年學生首次參加遠哲科學Home Run競賽也獲得佳績，地方和師生都很振奮。

鹿港鎮長許志宏說，鹿江國際中小學校舍新建工期陸續完工，提供學子很好的學習環境，感謝校長的用心及家長會一路的支持，使學校對外的各項競賽及校內的活動都能夠順利推行，也獲得許多佳績，深獲肯定。

(中時 )