雲林縣政府結合北港鎮朝天宮媽祖遶境，邀新住民媽媽與弱勢兒童參加藝閣車「扮仙」活動。（張朝欣攝）

雲林縣政府結合北港鎮朝天宮媽祖遶境活動，以「臨水夫人護婦幼」為主題打造1輛藝閣車，30日邀縣內新住民媽媽、新2代、弱勢家庭兒少參加藝閣車「扮仙」活動，並藉此宣導性別平等、新住民權益及社福政策，成為今年最具異國風情的遶境藝陣。

雲林縣政府透過公益彩券盈餘分配款專戶補助，30日舉辦「女力迓媽祖，鬥陣坐藝閣」性別平等及新住民權益活動，安排10名新住民媽媽與弱勢家庭兒童參加藝閣「扮仙」活動，新住民媽媽與小朋友之前都沒有「扮仙」經驗，興奮之情溢於言表。

雲林縣政府社會處長林文志表示，雲林有超過33萬名女性縣民，新住民達1萬6000餘名，位居各縣市第9名，雲林縣是少數全國女性雙首長執政的縣市，孩子更是我們國家未來的主人翁，所以縣府對於婦女、新住民及兒少的照顧一直以來都是不遺餘力。

林文志指出，北港媽祖遶境是國內的宗教盛事，真人藝閣車遊行更是一大亮點，「女力迓媽祖，鬥陣坐藝閣」活動融入北港地方特色，藝閣車主題為「臨水夫人護婦幼」，訴求臨水夫人的神格形象與庇護兒少的慈悲，也藉此讓大家感受縣府實現性別平等，保障婦女、新住民、兒少權益的決心。

新住民媽媽們說，以前都是看著小朋友在藝閣車上「扮仙」，今年她們將穿著母國傳統服裝「扮仙」，讓大家感受不一樣的異國風情，也希望在過程中更加了解台灣的宗教文化。

1名弱勢家庭孩子開心地坐在藝閣車，表示爸爸媽媽忙著工作，沒有辦法幫她報名「扮仙」，此次活動有人幫她化妝、準備沿途分送的平安糖，將是她最難忘的回憶。

(中時 )