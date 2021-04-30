訓練時，消防員全副武裝，穿著重達20公斤消防衣帽鞋及裝備，模擬繩索及救助器材運送、火場人命救助、水源供應等。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市消防局的外勤人員，為期2周的「火災搶救初級班訓練」共40人訓練，消防員全副武裝，穿著重達20公斤消防衣帽鞋及裝備，模擬繩索及救助器材運送、火場人命救助、水源供應等，30日結訓，提升消防救災效能。

台中市消防局表示，第1周先基礎自訓，第2周委託內政部消防署訓練中心集訓辦理，課程內容包含個人防護裝備、火災特性及滅火概論、空氣呼吸器教學、強制破壞之入口、消防人員自救、繩索及救助器材運送訓練、火場人命救助、水源供應、火災控制、通風排煙、模擬各式場景實火訓練等。

台中市消防局指出，另外藉由「火災搶救初級班訓練」訓練，除提升外勤消防員火場臨機應變能力，也讓他們知道在特殊災害的情況下，如何確保自身安全、延長待救時間協助消防員救災同時，保護自身安全。

消防局長曾進財表示，火災現場瞬息萬變，火災搶救初級班訓練過程雖然艱辛，但藉由訓練提升消防員執行勤務安全相當重要，截至目前，外勤消防人員取得火災搶救初級班訓練合格證照已達94％。

曾進財說，「火災搶救初級班訓練」由教官團逐一指導動作技巧，熟練各項火災搶救技能，結訓時並進行各項模擬測驗。藉由各式專業訓練，提升消防員火場臨機應變能力，建構台中安居、宜居生活環境。

(中時 )