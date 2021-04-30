女星瑞莎過去在烏克蘭得到過8次全國藝術體操第一名，後來因傷中斷運動生涯，轉行當模特兒。她為台灣韻律體操發展盡心盡力，不僅自費幫助小選手出國比賽，2年前更成立「瑞星韻律體操」對外募款作為培訓與參賽之用，想不到日前卻遭匿名網友PO文指控挖角其他地方選手、千萬募款款項不明等罪狀，令瑞莎心碎表示她越努力有些人越恨我，稍早瑞星韻律體操協會更發出公開信，回擊被控募款款項流向不明之指責，讓網友看了感動不已，紛紛留言已捐款。

瑞莎近日遭網友在《Dcard》論壇控訴她空降搶功、挖角他校學生、募款流向不明等數宗罪，雖然該PO文已不知為何原因刪除，但瑞莎不忘藉此風波改進，其成立瑞星韻律體操協會，稍早更發出一封公開信，表示為了確保各界支持能夠有效運用，將邀集有公信力的第三方專業人士確認經費運用無虞。

瑞星韻律體操表示，除了已經執行與公佈的運用項目外，亦將於每年底提出財務運用規畫與責信報告，希望能讓每個支持的朋友清楚了解，您的支持是多大的幫助、開啟了什麼可能，同時也感謝大家支持，讓許多喜歡韻律體操的孩子與選手們有了實現夢想的舞台。

這封公開信讓網友看了感動不已，紛紛留言感謝瑞莎與團隊讓更多人看到台灣美好，當然也不乏有人乾脆以行動支持瑞莎，「加油，不要被一些匿名的不實指控影響到你們的熱情，謝謝你們」、「謝謝你們，辛苦了！小額捐款持續支持！加油！」、「已捐款～加油」、「已經捐款支持了，看到這篇文又更認同你們了」、「捐爆」、「我們不能讓這麼努力用行動愛台灣的瑞莎受委屈，別人愈抹黑她，我們就繼續捐款支持她」。

(中時新聞網)