「斯拉夫故事─俄羅斯傳統服飾展」，即日起至5月16日在台中纖維工藝博物館開展，30日開幕儀式中，不少俄羅斯在台僑民，穿著傳統服飾出席。（黃國峰攝）

「斯拉夫故事─俄羅斯傳統服飾展」，即日起至5月16日在台中纖維工藝博物館開展，展場中有俄羅斯傳統生活服飾，歡迎民眾深入瞭解斯拉夫文化。（黃國峰攝）

「斯拉夫故事─俄羅斯傳統服飾展」，即日起至5月16日在台中纖維工藝博物館開展，展場中以俄羅斯軍裝為大宗。（黃國峰攝）

斯拉夫故事─俄羅斯傳統服飾展」，即日起至5月16日在台中纖維工藝博物館開展，台中市副市長令狐榮達（右5）、莫斯科台北經濟文化協調委員會代表Sergey Petrov（白樂賢）、台灣俄羅斯僑民協會理事長Yulia Startchenko（尤莉雅）、市議員李天生等出席。（黃國峰攝）

5月是斯拉夫人的神聖月份，其中5月2日是東正教復活節、5月9日是勝利日，台中市政府文化局協助台灣俄羅斯僑民協會在台中纖維工藝博物館舉辦「斯拉夫故事─俄羅斯傳統服飾展」，即日起至5月16日展示傳統生活、宗教、軍事三大面向的服裝飾物，副市長令狐榮達邀請民眾看展，感受斯拉夫文化之美。

「斯拉夫故事─俄羅斯傳統服飾展」30日在纖維工藝博物館進行開幕式，現場安排精彩俄羅斯傳統歌舞表演，熱情歡樂的舞蹈，搭配活潑輕快的歌曲相當吸睛。副市長令狐榮達出席時表示，俄羅斯傳統服飾展將展示俄羅斯民族的服飾、工藝品等，希望藉由展覽提供民眾多元文化交流機會，歡迎愛好藝術的朋友踴躍觀展。

文化局指出，纖維工藝博物館自開館以來，致力於纖維工藝的在地連結及國際拓展，為讓更多人認識斯拉夫文化，在莫斯科駐台北代表處文化組與台中市政府的媒合下，台灣俄羅斯僑民協會於台中纖維工藝博物館舉辦俄羅斯傳統服飾展，展示傳統生活、宗教、軍事三面向的服裝及飾物近30套，並以攝影作品說明其文化背景，從纖維、織品工藝角度，讓民眾深入瞭解斯拉夫文化。

文化局說明，展覽主視覺採用與俄羅斯淵源深厚的畫家李柏毅(Leland Lee)的作品「Starry Night in Moscow」，透著金色的陽光餘暉，搭配略藍亦紫的天空，星光點綴在白晝之夜的天空，襯出聖彼得堡白夜中的迷幻絢爛，日與月的對映，讓幽靜奇幻畫面多了趣味。畫作更結合AR擴增實境，手機app掃描畫作將綻放出盛大的煙火表演。

30日的開幕式，台中市副市長令狐榮達、莫斯科台北經濟文化協調委員會代表Sergey Petrov(白樂賢)、台灣俄羅斯僑民協會理事長Yulia Startchenko(尤莉雅)、市議員李天生、文化局長陳佳君、大里區長鄭正忠、大里區國光里長魏益川、藝術家Edward Galagan，以及立法委員何欣純、市議員蘇柏興、林德宇等服務處代表，均出席共襄盛舉。更多消息請上台中市纖維工藝博物館官方網站( http://mofia.taichung.gov.tw/ )及粉絲專頁( https://www.facebook.com/mofiataichung/)查詢。

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