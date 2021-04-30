因應華航事件目前共有19人確診，桃園市長鄭文燦今天下午臨時召開防疫會議，他說明，諾富特已完全清空，412人分別安置6個集中檢疫所，而4名確診員工有2名住在桃園，CT值介於16至26之間，具有相當的傳染力，須格外小心、加強防護，另針對現在飛回來的機組員有防疫旅館的需求，共提供了3家防疫旅館、300個房間，目前65人入住。

鄭文燦表示，諾富特飯店已經完成淨空，共有412人分別安置在6個集中檢疫所，其中有200位左右是員工，其他是機師、外籍機師以及20位房客，因考量有部分的員工確診，必須持續疫調、追蹤及隔離。

鄭文燦也說，目前確診的4位員工，其中2位是居住在桃園，已經充分掌握他的足跡，也進行必要的隔離措施，且透過中央的數據顯示，該2人的ct值介於16至26之間，數值相當低，傳染力也非常強，因此各界都需要加強防疫。另桃園市觀旅局也提出，因應剛飛回來的機組員也有防疫旅館的需求，目前已聯繫3家防疫旅館，共300間房間，目前已有65人入住。

鄭文燦說明，自4月15日至4月28日曾住過諾富特的房客要進行追蹤隔離，初步統計有777位，其中設籍在桃園有285位，若只是到諾富特用餐、參加活動或婚宴，則需要自主健康管理。

另鄭文燦也提到，雖然案1112不屬於華航機師確診事件，但因足跡相當廣泛，桃園市衛生局針對他所去的場所進行疫調，主要的4個地點包括活動中心舞蹈班、阿曼達舞廳、餐廳、中埔國小樂齡學習班及接觸的家人，目前共隔離了204位，其中舞廳隔離了109位，學校的樂齡班隔離了40位。

(中時 )