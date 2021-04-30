（富邦人壽連二月調整宣告利率。圖／資料照片）

壽險業正在憋大招，準備6月或7月出手。八大壽險公司5月僅富邦人壽、台灣人壽及三商美邦人壽調高宣告利率，台壽有5張美元保單調宣告利率，最高調幅10個基本點（1基本點等於0.01百分比），宣告利率最高拉上3.25℅；富邦人壽亦調高5張美元保單5~10點，最高拉上3.1％，三商壽則提高一張現售美元保單宣告利率到3.05％，調幅亦是10點。

由於第六回合生命表將在7月1日上路，大部分保單費率都會調整，所以壽險公司正在準備下半年秘密武器，要決戰7月，但也有公司打算5月底或6月初就提早熱身、開打，所以如國泰人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、全球人壽，在5月都暫時不調整宣告利率。

4月已調高三張保單宣告利率的富邦人壽，今年首季步伐相對過去保守，利變壽險新契約保費85億元，僅約排第五名，似乎第二季有發動跡象，5月再度調高六張現售美元保單宣告利率，有躉繳、二年、三年、六年繳費及20年繳費的保單，但目前都不是其主流商品，5月拉高5~10點，拉上2.85~3.1％，但仍不算出大招。

台壽5月調整5張現售保單利率，調幅都是10點，拉到3.03~3.25％，首季利變壽險保費約70億元的台壽，在六大中排第六，因此4、5月都會接連出招，有意追趕銷售量。

壽險公司今年主力商品多是美元利變壽險、利變年金及投資型保單，所以現在宣告利率多半比的都是美元利變壽險，大型壽險公司美元保障型利變壽險主流保單宣告利率，目前多介於3.05~3.3％之間，理財型主流商品則在2.85~3.03％之間。

但現在的宣告利率，與2020年3月新冠肺炎漫延之前，理財型普遍宣告3％以上，保障型可以有3.6～3.7％，仍是有明顯的落差，且去年初調降過責任準備金利率、7月又有最低死亡保障門檻，都拉低美元利變壽險的吸引力。

今年責任準備金利率與去年相同，7月將有第六回合生命表上路，即壽險公司身故純保費提存壓力下降，可反應在費率上，加上近期資本市場表現佳，殖利率彈升，宣告利率有機會往上，新台幣兌美元匯率仍相對強勢，都有助下半年拉高美元保單買氣，所以不少壽險公司正在憋大招，要創造新一波買氣。

(工商 )