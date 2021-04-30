台中女高中生30日在校門口遭公車撞死，9名學生分兩頭跑逃死劫，16歲女學生沒逃掉慘遭撞斃。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區嘉陽高中一名張姓高一女學生，今（30日）上學時在校門口，遭公車撞死，據了解，張女就讀飛機修護科一年級，校內成績十分優異，張父痛失愛女難掩悲痛地說，先前才開心聽老師傳達要送她出國深造，更痛心地說，「公車是靠著妹妹的身體才停下車，有夠扯，整條馬路都是屍塊。」

據《ETtoday新聞雲》報導，張父看見監視器影像後，悲痛地說，「公車直接輾過女兒，連煞車都沒有」，甚至直指公車是靠著撞擊女兒當緩衝，才停下車，痛罵「有夠扯，整條馬路都是屍塊。」

張父還說到，因女兒在校成績優秀，老師不久前才向他說，校方有計畫要送女兒出國深讀飛機修護，但這樣的夢卻再也無法實現，女兒慘死公車輪下，令他非常難過。

回顧事故，42歲林男30日上午7時許駕駛巨業公車，沿中航路三段由東往西行駛，行經嘉陽高中前，不慎右前車頭碰撞16歲張姓女學生，導致張女倒地腹部受傷。

當時約有9名男女學生搭前一班9號公車下車後，等到綠燈在穿越馬路期間時，此時，165公車駛來，學生心想公車紅燈應會停下，仍一如往常行走，不料，公車不但沒停下，反而迎面衝來，學生嚇得驚聲尖叫逃命，有人往校門口跑，有人往回跑，但中間的張姓女學生不慎遭撞輾過，送醫後仍傷重不治。

(中時新聞網)