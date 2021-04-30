每個人一輩子都會遇見許多人，但往往只有少數幾個能夠留下來，成為一生的摯友。搜狐命理專欄近日發文點名天秤座、獅子座和金牛座，他們非常重情重義，見到身邊的人有難都很願意主動幫忙，是值得深交一輩子的好朋友。

1、天秤座

天秤座本身就是人緣極佳的類型，身邊從來不缺朋友，但如果你願意堅持對他們保持真誠和用心，絕對可以收獲一段最真摯且持久的友情，一旦被天秤認定了，他們就會將你當作一輩子的好朋友，並且隨著時間流逝，對你越來越好。

天秤座是個非常重情重義且好相處的人，當你們之間擁有足夠的信任，就不需要擔心他們會中途離去或厭煩你，能讓他們掏心掏肺的對象，往往都會是長時間相處的親人和朋友。

2、獅子座

獅子座不管待人處事都相當坦承直爽，如果想要和他們建立深厚的情感，就需要拿出真誠的心意去和他們相處，久而久之獅子就會對你產生信任和認可，一輩子都不會再把你當作外人看待。

在獅子座的交友原則中，想離開的人他們不會挽留，想加入的人他們也不會隨便就敞開真心，只有真正個性合得來且經過長時間相處的人才有機會留下，只要他們把你認定為朋友，就絕對不會忽視、怠慢你。

3、金牛座

金牛座比較慢熱，短時間的相處可能沒辦法發現他們的優點，但只要和他們熟悉起來，就會發覺他們其實是很熱心、待人真誠且重情重義的人；想要和金牛座當朋友，你只需先把他們當作朋友來對待，那麼他們絕對會拿出更多的誠心來維持這段友情。

總而言之，金牛是個很適合長時間相處的朋友，時間越久越可以看出他們的真誠和可靠，而且他們會將朋友的困難視作自己的困難，願意和真正交心的朋友共患難，幫助他們走出困境。

(中時新聞網)