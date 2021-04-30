黑衣人日前闖入台北市松山警分局中崙派出所砸壞電腦，監視影像疑似被刪；台北市警察局長陳嘉昌與松山分局前分局長林志誠，30日為自清主動赴北檢說明。資深媒體人陳揮文坦言，20幾年來，他首次看到台北市警察局長和松山分局長一起跑到北檢報到，讓他很感慨。

陳揮文30日在政論節目《新聞大白話》指出，他以前是跑社會新聞的，他認為北投分局和松山分局沒有那麼笨，也沒那麼壞、沒那麼離譜。不過，20幾年來，他首次看到台北市的警察局長和松山分局長一起跑到北檢報到，讓他很感慨。他很多朋友都是警察，警察居然被搞成這樣，他忍不住要問全國6萬多名警察為什麼？前總統李登輝、馬英九、陳水扁執政時，都不會像這樣；為何蔡英文執政，警察卻落漆到這種程度？甚至被大家看不起丟石頭？是「警察變了還是政治變了」？大家要想一想。

另民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌吸毒、詐欺等案，檢方偵結起訴，刑事部分依毒駕遭判4月徒刑，法官判定其犯後態度良好，得易科罰金，趙介佑僅需上繳12萬元罰金，即可免牢獄之災。

陳揮文對此指出，趙介佑毒駕、竊盜、妨害公務這樣的行為、在民進黨黨證的庇佑之下，士林地檢聲請簡易判決，是大案小辦，士林地方法院說易科罰金，這件案子趙介佑12萬就解決了。一般老百姓不可能有這樣的「優待」，他不相信承辦的法官、檢察官處理每一件案子都像這樣。

陳揮文表示，更好玩的是，趙介佑的案子，法官判易科罰金，檢察官也不上訴，就易科罰金12萬，「他們把趙介佑寵壞了」；這件事在警方的處理上並不是大案子，但是民進黨的黨證拿出來，爸爸又是黨代表，之前北投分局處理這件事，就是不公平。趙介佑這件案子，並不是很複雜的治安事件，但因為趙介佑有民進黨的背景，警方的處理就會綁手綁腳。

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(中時新聞網)