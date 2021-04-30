隨著美國塞港、缺工問題僵持，全球航運運價持續飆漲，於3月下旬長賜輪橫堵蘇伊士運河，造成航道癱瘓，對全球運價無疑是雪上加霜，根據最新一期報價，遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）達4630美元，創下歷史新高。

全球最大貨櫃航運運輸集團馬士基（A.P. Moller Maersk A/S）於20日警告，由於美國塞港、缺工事件無解，全球航運運價接連上漲，再加上3月下旬「長賜輪事件」影響，未來貨櫃短缺的問題恐再進一步惡化。

另外，據外媒報導統計，今年已逾1000貨櫃掉落海中，其中包括智慧手機，輪胎等貨櫃，損失金額高達逾5000萬美金。

根據最新一期公布的運價資料顯示，遠東到歐洲航線運價叫上週漲305美元，每TEU運價達4630美元，創下歷史新高。另外，亞洲運價每TEU達857美元，相比上週854美元僅小幅上漲。

除此之外，遠東到地中海、美東、美西等航線本週運價再創高；遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）達5023美元，漲幅達1%；遠東到美東航線運價每FEU達6419美元，漲幅達12%；遠東到地中海運價每TEU達4705美元，漲幅達5.8%。

(中時新聞網)