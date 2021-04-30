空軍司令部今日表示，隸屬於第七飛行訓練聯隊單座F-5E型(機號：5261)失事戰機殘骸，已於今日下午在運安會調查官現地協助下於台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。

空軍司令部感謝媒體及社會各界的關注，後續將依調查程序，由各專業單位、運安會調查官及民間發動機專業人士等，共同檢視殘骸，做進一步事故釐清。

(中時 )