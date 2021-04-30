F-5E失事戰機打撈上船 後續釐清事故原因 19:212021/04/30 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隸屬於第七飛行訓練聯隊單座F-5E型(機號：5261)失事戰機殘骸打撈上船。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今日表示，隸屬於第七飛行訓練聯隊單座F-5E型(機號：5261)失事戰機殘骸，已於今日下午在運安會調查官現地協助下於台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。 空軍司令部感謝媒體及社會各界的關注，後續將依調查程序，由各專業單位、運安會調查官及民間發動機專業人士等，共同檢視殘骸，做進一步事故釐清。 陸殲-20雙座戰機更強 將扛下多元任務 台美軍事合作大突破 我F-16戰機將首度飛美 (中時 ) #殘骸 #5E #戰機 #打撈 #後續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵5月初和罹難者家屬懇談 朝代位求償1570萬努力 20:582021/04/27 生活 美F-35戰機要對抗陸 還得多加油 10:012021/04/28 軍事 印尼將打撈沉沒潛艦 政府承諾照顧罹難官兵家屬 20:492021/04/29 國際 台海緊張升高 英國航艦訪亞洲將與10多國軍演 09:532021/04/27 國際 柔道童後續花費達8位數 黃父盼市府協助假扣押擔保金 17:152021/04/27 社會 落後猛禽戰機 大陸升級殲-20 04:102021/04/28 焦點新聞 市議員關心山城地區重大建設 台中建設局：啟動後續都市計畫變更 19:262021/04/27 生活 機師染疫風暴擴大 7天9確診 醫護保警 進駐華航機師檢疫所 04:102021/04/27 焦點要聞 日本逾40年核電機組完成地方手續 將創重啟首例 20:492021/04/28 國際 觀念平台－談外國第一上市櫃公司與資訊揭露要求 04:102021/04/27 專題周報 淡江大橋附近海面漂5旬男浮屍 身分仍待警方釐清 14:532021/04/29 社會 政治熱門新聞 外媒爆台灣「全球最危險」？趙少康怒嗆蔡英文一句話 - 政治 吳怡農到底憑什麼？陳揮文忍不住脫口一句 笑翻全場 - 政治 2024總統大選 陳敏鳳：這大咖是朝野都懼怕的人 - 政治 「民進黨不容黑道染指」 蘇貞昌8年前一句話被挖出 網諷：誰相信？ - 政治 典藏小英博士論文 陳學聖籲國圖解釋清楚 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。