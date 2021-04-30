嘉義縣縣長翁章梁上任後力拼轉型農工大縣，陸續推動大型園區，因應勞動人力需求增加，去年底縣府成立勞工暨青年發展處，4月30日嘉縣政府與在地的中正大學簽署合作備忘錄，盼能透過合作，創造更多實習與就業機會，招引青年回「嘉」。

此次簽約由中正大學校長馮展華、嘉義縣長翁章梁代表簽署合約，前行政院勞工委員會主任委員詹火生及嘉義縣勞青處處長陳奕翰擔任見證人。馮展華表示，近年縣政府積極爭取了科學、航太園區在嘉義設立，如何把人才留在嘉義，中正大學的角色就是不斷培育優秀人才，甚至協助規畫良好的就業場域，期盼未來雙方合作能更加全面。

「人才從哪裡來，人才就從中正來。」翁章梁說，隨著嘉義縣持續開發工業區，近來也有不少商業投資詢問在嘉義設點的可能性，當產業勞工變多，成立勞青處勢在必行，另，中正勞工系已有30年歷史，相信能給勞青處許多寶貴的建議。

中正大學與嘉義縣政府首先將建立專案平台，讓在地4所大學畢業生能尋覓合適的實習與工作，吸引青年返鄉，另，中正大學勞工系教師也將協助推動地方勞工關係的教育與研究。勞青處長陳奕翰說，勞青處將陸續推出青年創業、青年營隊及青年競賽等活動，期待學生畢業後選擇留嘉扎根服務。

中正大學社科院院長王安祥也提到，要讓青年長久留在嘉義，還需社會福利、心理輔導、政治參與、媒體素養等強力支援，雙方合作未來將有機會逐步擴大至中正社科院其他系所。

(中時 )