航運產業在全球信用評等機構的眼中，近期出現極大的轉變！中華信評本周將陽明海運的長期評等調升為 「twBBB+」，展望「穩定」，萬海航運的評等展望同步自「負向」調整為「穩定」，長期發行體信用評等為「twA-」，評等好轉的理由均是公司方的現金流量提升，帶動各自公司的利潤率與現金流動部位，並進而明顯降低借款水準。

陽明和萬海是中華信評長期觀測的兩家指標型航運業，由於航運業長期以來受制於全球遠洋航線業者的激烈競爭，整體市場紀律不佳，過多的貨櫃航運供給導致個別業者難以調整運費，這一切的老問題在2020年新冠疫情全球大流行過程，發生整體生態的大改變，疫情延燒破壞國際貨櫃裝卸流程，貨櫃物流的供應鏈亦因此嚴重延宕。對陽明海運來說，主要服務航線的運價費率因此不斷上漲，因此可望提升2021年的利潤率與現金流量。

中華信評分析師團隊指出，授與陽明海運「穩定」的評等展望，即認為未來12個月期間，陽明海運應可維持其強勁的現金流量，即使在運價費率逐漸回歸正常，更何況航運運價費率應不太可能在2022年之前大幅修正。

中華信評授與陽明海運的短期信用評等為「twA-2」，中華信評分析師胡凱富分析，在未考慮再融資的情況下，陽明海運流動性來源對其流動性用途比將在1.4倍至1.6倍之間。 主要流動性來源有三部份：

1、現金與短期投資：2020年底時為新台幣282億元。

2、來自營運的現金流量：2021年在新台幣400億元至新台幣440億元間。

3、未動用且到期日在12個月之後的銀行額度：2021年約為新台幣128億元。

至於主要流動性用途，其一為償還到期借款，2021年為新台幣350億元至新台幣400億元；另一為目前的營運租賃支付金額，2021為新台幣100億元至新台幣130億元。

胡凱富認為，陽明海運有效運用其目前強勁的現金部位來重建其資本結構，並增加固定利率借款。此外，該公司具有政府相關機構身分的支持，與銀行業者間維持的良好往來關係，應有助於該公司順利獲得銀行貸款額度並降低其再融資風險。

至於萬海航運來自本業之現金流量（FFO），2020年約新台幣180億元。 中華信評指出，此次評等展望轉為「穩定」，是該公司強健的獲利能力應可將其在同一期間的 FFO 對借款比，能維持在遠高於45％以上的水準，儘管公司方計畫在2021至2022年大幅增加資本支出。隨著國際航運運費的調升，萬海航運獲利能力於2021年至2022年可望大幅改善，財務緩衝空間應可大幅提高，中華信評預期，萬海航運2021年的調整後借款將由 2020 年新台幣 249 億元再降低，2021年的 FFO 對借款比可望由2020年的73.2％，顯著上升至100％以上的水準，2022年FFO 對借款比將維持在70％至80％之間，財務指標的波動性仍舊存在。

(工商 )