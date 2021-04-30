園區內有數十顆高聳入雲的桃花心木目前落葉滿地，大片落葉地毯也十分有意境。（張亦惠攝）

位於台三線267公里處的嘉義縣梅山鄉橫山屏休閒園區，近年來以金針花海聞名，主要花期在母親節前後，今年遭逢乾旱，原先抽水灌溉的溝渠幾乎沒水，導致目前園區的花僅零星兩三朵，日前的雨也於事無補。

橫山屏休閒園區由梅山玉虛宮打造，每年金針花季都吸引不少遊客前來觀賞。梅山玉虛宮總幹事張慧鴻說，2012年廟方將占地約2公頃土地開闢成休閒園區，幾年前金針花大爆開，一大片黃色花海吸引全台各地民眾湧入，更有攤商在園區外擺攤，但近年來人潮不如從前。

張慧鴻說，今年園區內的花「幾乎沒有」前幾天下雨後也沒幫助，長期不下雨原本灌溉的溝渠都抽不到，加上沒有春雨灌溉，今年花況非常差，另，張慧鴻提到，水園區另也廣植桃花心木、野薑花及落羽松，並設置桂花步道，去年已改種李花，目前園內有5、600棵李花，未來將逐步從金針花海轉型成李花海。

橫山屏休閒園區佔地約2.2公頃，距國道三梅山交流道不到2公里，從嘉義市前來車程只要半個小時，是市郊及雲林古坑等地民眾欣賞金針花熱門景點，今年花況不佳，但園區內有數十顆高聳入雲的桃花心木目前落葉滿地，大片落葉地毯也十分有意境，樟樹也十分高大。

(中時 )