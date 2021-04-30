高市府交通局向中央及地方爭取1000多萬元經費，擬辦公車式小黃2.0服務，解決高雄偏鄉交通不易的問題，新辦的方案將不用到指定公車亭等車，而是可以利用預約方式，司機將會直接到府接送，給予交通相對不便的偏鄉居民更大的便利性。

在高雄非都會區等偏鄉聚落裡面，公共運輸發展上遭遇諸多困境，為了讓民眾交通更便利，公車式小黃2019年起開始服務偏鄉地區，雖然確實有解決部分交通問題，但僅滿足基本交通需求，交通路網涵蓋率不足、交通服務時間缺口、運具轉乘運輸缺口等問題仍然存在。

因此，高市府交通局規畫公車式小黃2.0服務升級計畫，除了導入交通部科技顧問室的資源，且配合原有的大眾運輸系統，接駁偏遠地區的民眾外，還新增到府接送的服務，只要民眾提前預約，就能以較便宜的價格，享受計程車般的服務。

公車式小黃2.0服務升級計畫主要包含「多元運具資源整合」以及「在地人服務在地人」兩大概念，初步將以大旗山地區為試辦區域，評估地方的需求狀況與民情，客製化最合適的服務機制，建立在地連結的溫暖服務，讓偏鄉民眾有更舒適、便利的交通環境。

公車式小黃2.0服務升級計畫並不會取代原有的交通資源與路線，而是強調資源整合與互補，透過實地交通需求調查蹲點的作業，建立「乘車需求通報網絡」，協調既有大眾運輸服務如市區客運、庄頭巴士、公車式小黃等的方式優先辦理，招募計程車隊或在地閒置人力與車輛，進而組織為公車式小黃2.0服務團隊，並以生活圈的方式提供無固定路線及班次之預約服務，配合需求時間將民眾往返載送至目的地或鄰近交通服務節點，落實「最後一哩接駁」服務。

目前高市府交通局向中央申請的公車式小黃2.0經費已經核准通過，未來將進行招標作業，並訂定相關的收費機制、營運車輛及服務區域，預計將於今年底前正式上線。

未來公車式小黃2.0目標要召募在地閒置的人力與車輛提供服務，藉此創造在地就業機會，並透過區公所社工、關懷據點人員或原住民關懷協會等非營利組織所組成的「乘車媒合服務中心」協助預約、安排車輛共乘的作業，帶出地方創生的重要價值。

(中時 )