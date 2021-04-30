美國科4大科技巨頭本周陸續開出財報，包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google母公司Alphabet，表現皆超乎市場預期，那斯達克指數周四(29)早盤創下新高紀錄，但隨著投資人獲利了結，賣壓沉重導致那指一度翻黑，但隨著10年期美債殖利率回落，助攻科技股在上攻，終場收漲0.22%，收在14,082.55點。

科技巨頭表現亮眼，由網路搜尋引擎巨頭Google母公司Alphabet打頭陣，於周二(27日)盤後公布首季財報，合併營收達553.14 億美元、年增34%，排除匯率變動因素為年增32%，營益率30%、年增106%，達164.37 億美元，每股盈餘26.29 美元、年增166%。其中，旗下線上影音平台YouTube營收超過60億美元、年增49%，分析師預估，可能到年底就會追上串流影音平台龍頭Netflix。Google股價周三開盤大漲超過6%，周四延續漲勢，兩日漲幅達5.32%。

周三盤後則是由社群平台巨頭臉書第一季財報則是營收達261.7 億美元、年增年增 48%，營業利潤率達43%，每股盈餘3.30 美元、年增 93%，遠遠超過華爾街分析師預期。臉書獲利大幅成長，主要是受惠於疫情的線上廣告業績年增30%，以及增加12%廣告交付量，旗下所有的APP每月活躍用戶 (MAP)、每日活躍用戶 (DAP)都有年增15%的表現。臉書財報公布隔日，股價開盤大漲超過7%，終場收漲7.3%。

美國智慧型手機龍頭蘋果則是繳出遠勝市場預期的會計年度第 2 季財報，營收達895.8 億美元、年增 54%，淨利年增 110%，來到 236.3 億美元。蘋果各產品線都繳出雙位數營收成長，其中以iPad 營收表現最佳，大中華地區銷售業績年增暴增87%。蘋果執行長庫克表示，很多國家的5G 滲透率還不高，預計未來5G裝置換機潮將替蘋果帶來強勁成長動能，同時宣布執行 900 億美元庫藏股。

不過，蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri)警告，該季度的營收之所以能大幅增長，主要是靠先前拉貨的晶片庫存輔助，但隨著使用舊一代技術生產的晶片、這些與車用晶片屬於同一種類型的晶片，缺貨問題可能讓第三季的營收出現大幅度季減表現，但仍有強勁的雙位數年增成長。庫克解釋，先進製程晶片供應無虞，但在舊製程上，運用在面板傳輸資料、相機電源以及解碼音效、管理電池等晶片有缺貨問題。蘋果周四開盤股價大漲超過2%，但終場卻以下跌作收。

至於電商巨頭亞馬遜在台灣時間周五凌晨公布第一季財報，連續2季營收突破千億美元關卡，從疫情以來的淨利已經超過2017 至 2019 年總和，除了電商帶動業績，AWS 與串流影音平台也有強勁發展，第二季度表現有望繼續帶動。亞馬遜股價則是在本周以來就有上漲表現，在強勁財報開出後，周五盤前股價上漲超過2%。

科技巨頭的財報顯示這些公司過去1年因疫情重創經濟後，受惠於遠端需求大幅增長，以及5G、AI、雲端服務等需求強勁下，股價引領美股勁揚，不僅收復跌勢，並屢創新高紀錄。但隨著美國經濟強勁復甦，資金輪動至價值股，市場擔憂通膨率上揚，10年期美債殖利率率先反應，在3月一度突破1.7%，但在市場情緒回穩後，一度回到1.6%之下，但隨著美國聯準會(Fed)利率決策會議在即，指數又回到1.6%之上，所幸Fed主席鮑爾強調在還沒達到政策目標前，不會輕易調動購債規模、利率政策。

然而，還是有很多專家、經濟學者認為，隨著美國有機會在夏季前完成全體免疫的目標，紐約市政府早些時間也宣布將在7月起完全開放經濟，隨之而來的通膨率高升風險，可能逼迫Fed在6月的利率決策會議改變目前架構，屆時10年期美債殖利率可能較目前水位有陡升的風險，讓風險市場再度出現估值重新調整的可能，這些受到華爾街高度期待的科技巨頭，股價可能再面臨一波回檔。

美國眾議院司法委員會反壟斷小組去年終於提出調查1年時間，所整理出針對美國4大科技巨頭對壟斷市場行為與影響，該小組主席、美國明尼蘇達州參議員Amy Klobuchar於2月發布全新的《競爭與反壟斷法實施改革法》（Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act）提案，要求美國國會對這些科技巨頭執行更強烈的反壟斷監管行動。

各國政府也對這些科技巨頭在市場壟斷的行為也是加強監管討論，亞馬遜被控訴透過線上商店排擠其他品牌生存，美國司法部與各州政府聯盟則是對Google提告，蘋果的App Store也在各國包括歐盟、俄羅斯等地遭到當地監管單位提出反壟斷訴訟，最新消息指出，蘋果被歐盟宣布涉及壟斷行為，蘋果沒有立即對發表評論。此外，蘋果還涉及與臉書之間隱私權的紛爭，Google的演算法追蹤用戶使用網頁資料，也遭到各方抨擊，成為該公司業務持續成長的阻礙之一。

(中時新聞網)