香港食物及衛生局長陳肇始今宣布，由於香港出現首例社區確診變種病毒的不明源頭個案，患者為外傭，故決定要求全港37萬外傭，在下月9日或之前進行強制檢測，已接種兩劑疫苗超過14天的外傭可以豁免。

陳肇始指，會與勞工署合作，周末在四個外傭聚集點提供免費檢測服務，並會增加最少6個臨時採樣站，並安排部份社區檢測中心延長運作時間至晚上10時。

勞工及福利局長羅致光表示，政府會在明日勞動節及周日，盡量加大檢測量，指如果外傭集中在未來兩日檢測，難免要排長龍，呼籲僱主盡量協助外傭在網路上預約。

他解釋，外傭主要負責照顧家庭成員，當中不少是長者，情況與在安老院照顧長者的員工大致相似，考慮到不少外傭在假日主要會與朋友聚會，若果染疫，很可能會導致跨家庭交叉感染，認為從防疫角度，外傭屬於高風險群組，而且過去大半年，政府為外傭提供的免費檢測服務，參與率並不高，因此必須加強措施。勞工處將於未來兩日聯同多個部門，在較多外傭聚集的地方，以多種語言宣傳，提醒外傭注意防疫，如果有人屢勸不聽，執法人員會作出檢控。

被問到為何只要求外傭檢測，而不涵蓋同住的僱主，羅致光表示，單是要求全港37萬外傭在9日內完成檢測，已經很困難，全港外傭僱主人數超過100萬，要實施強制檢測幾乎不可能。

(中時 )