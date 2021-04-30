山東號正在南海海試訓練。央視資料畫面

大陸山東號航母與海南號兩棲突擊艦於4月28日離開三亞基地進入南海後。央廣軍事微信公眾號4月29日發布消息稱，南部戰區海軍近日在南海進行春季大練兵，開展實戰化訓練。但到了今天（4月30日），美軍隨即派遣兩架B-52同溫層轟炸機，及一艘勃克級驅逐艦經巴士海峽進入南海。

央廣軍事微信公眾號報導稱，南部戰區海軍此次實戰練兵除了出動艦艇編隊外，南部戰區海軍航空兵，也在南海海域展開了一場實兵對抗演練。數十架殲-11戰機、殲轟-7殲擊機、轟-6轟炸機和預警機密切協同，雷達、防空等地面作戰力量同時參訓，檢驗系統指揮、兵力編組及綜合保障等作戰能力。

美軍對於解放軍南海練兵也有所動作。兩架Ｂ-52轟炸機今天分別從關島安德森空軍基地出發，一架呼號GISMO51的Ｂ-52轟炸機自台灣南方巴士海峽進入南海，另一架呼號GISMO52的Ｂ-52轟炸機則從菲律賓南海海域進入南海，兩架Ｂ-52轟炸機除了一南一北進入南海外，還密切地進行無線電對話。

此外，衛星照也拍到，美軍今天也有一艘勃克級驅逐艦經台灣南部的巴士海峽進入南海。

(旺報 )