塩田千春《集聚—找尋目的地》以紅線和行李箱表現出走與回歸的心境。（鄧博仁攝）

為佈展而來台經14天隔離，再進場佈展10日並於30日亮相的國際知名藝術家塩田千春，對她而言新冠疫情雖也使得《塩田千春：顫動的靈魂》全球巡展面臨重重困難和延期，但另一方面她認為也多了和家人相處的時間，尤其來台隔離的14天，她認為能夠離群索居安靜下來，對藝術創作者而言其實是愉快的。

出生成長於日本大阪，24歲後赴德國柏林發展至今的塩田千春，早期主修油畫，此次展出作品甚至有她5歲時的第一幅畫《蝶倚向日葵》，畫上左上角的簽名還寫反了，塩田千春特別有感地指出：「原來我會寫字以前就已經在畫畫了！」但她大一時便有感於自己的繪畫遇到瓶頸，似乎怎麼也無法擺脫別人的影子，1992年的《無題》成為她最後一幅油畫作品。

北美館即日起展出《塩田千春：顫動的靈魂》，本展由日本東京森美術館（Mori Art Museum）館長片岡真實（Mami Kataoka）策劃。展出藝術家Shiota Chiharu創作生涯至今最大型且全面性的展覽，包含數件大型裝置，另有雕塑、行為藝術錄像、攝影、素描以及舞台設計及其相關圖稿等，作品主要陳述著死亡、生命、記憶、夢境等。（鄧博仁攝）

北美館即日起展出《塩田千春：顫動的靈魂》，本展由日本東京森美術館（Mori Art Museum）館長片岡真實（Mami Kataoka）策劃。展出藝術家Shiota Chiharu創作生涯至今最大型且全面性的展覽，包含數件大型裝置，另有雕塑、行為藝術錄像、攝影、素描以及舞台設計及其相關圖稿等，作品主要陳述著死亡、生命、記憶、夢境等。（鄧博仁攝）

5月1日起於台北市立美術館展出的《塩田千春：顫動的靈魂》，是她25年創作生涯最大型而全面的展覽，作品包括大型裝置、攝影、行為藝術錄像，舞台設計等超過100件作品，亦為2019年在日本森美術館首展後，海外巡展的第一站，北美館館長王俊傑指出，2019年此展曾吸引了66萬人次觀展，深刻詮釋了藝術家對死亡、生命、記憶、夢境等議題的思考，並以沉浸式的裝置讓人在其中彷彿融為一體，儘管2019年很多台灣觀眾也特地去日本看此展，但在北美館的呈現又有因地制宜的細節與特色。

塩田千春指出，自己的作品運用了大量的線，因此每到一處都要重新佈展，這次針對北美館的樓高、空間場域感也多進行了調整，如這次展出的第一件作品《去向何方？》在森美術館是運用燈光凸顯效果，但在北美館設於玻璃窗前，有著很漂亮的自然光，呈現的效果也不同。

塩田千春的大型裝置如《不確定的旅程》、《外在化的身體》、《靜默中》等都用了大量線、網交織，塩田千春表示紅、黑、白是自己常用的毛線色彩，紅色往往表現人與人之間的關係，黑色則像是繪畫時在白紙上描出輪廓，白色則一來像徵純潔，在日本又在喪禮上出現，可以說是同時代表著開始和結束的顏色。

塩田千春指出，過去自己的生活總是一個展接一個展忙不停，沒有太多時間思考生死課題，但就在確定了《塩田千春：顫動的靈魂》後，她得知自己癌症復發，也開始思考若身體不在了，靈魂會如何？此次展出的《外在化的身體》便是新作，以皮革、破碎的肢體展現治療時，總感覺身體趕不上靈魂的困頓。

首次來台，塩田千春表示在入境時看到性別選項除了「男」、「女」還有「其他」，就深感這是個可以讓人活得很自在的社會，她認為自己就是個很難活在既定框架的人，也因此「我的作品通常是想要把我們心裡面沒有辦法表達，難以用言語形容的東西化為形體，希望大家若到美術館看到這些作品能夠被打動，產生共鳴」。

(中時 )