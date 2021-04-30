「澳洲廣播公司」（ABC）29日報導，印尼海軍官員認為，「神鋤號」潛艦（KRI Nanggala）之所以會意外沉沒，可能是遭遇當地經常發生的水下「內孤立波」（internal solitary wave），突然被強大水流拉下深海，導致潛艦受損沉沒，而非外界所言的超載、停電等問題。

前「神鋤號」艦長、目前負責協助印尼海軍計畫和預算編列的副參謀長阿里（Muhammad Ali）少將表示，根據衛星影像，在「神鋤號」發生意外時，峇里島北部海域發生了一次「巨大的水下波浪」，可能將當時正進行下潛的「神鋤號」進一步捲入深海。印尼海軍指揮參謀學院（Command and Staff School）院長伊汪（Iwan Isnurwanto）少將則指出，該內孤立波的速度約2節（約時速3.7公里），挾帶200萬至400萬立方公尺的海水，並稱若潛艦被這種水流逮住，「什麼安全措施都挽救不了」。

美國國家航空暨太空總署（NASA）曾表示，藉由Aqua科學研究衛星，可明顯觀測到龍目海峽（Lombok Strait）的內孤立波現象；並稱由於當地海底地形崎嶇複雜、海流強大，以及河海交界導致的海水密度差異，使該海域大約每隔14天，就會產生強烈的內孤立波。

印尼海軍也駁斥了「神鋤號」是因超載或停電而沉沒的可能性。伊汪強調，「神鋤號」原始設計雖僅能搭載33人，但該艦在先前進行現代化升級後，已能搭載約50人；並稱「神鋤號」開始魚雷演習時「燈還亮著」，發生停電的可能性不高。退役澳洲海軍少將戈德里克（James Goldrick）則認為，該艦可能發生火災或其他機械故障，導致艙室進水，最後沉沒。

(中時新聞網)