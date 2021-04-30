台灣藝壇重要推手和蘊育地，台師大自1922年台北高校時期迄今，百年來任教的名師輩出，為台灣美術史及美術教育重要基地。經歷近6年的規畫施工，師大美術館40日正式開館並舉辦《啟蒙》展，展出19位前輩藝術家史料檔案及50多件展品，為明年百年校慶暖身。

台師大校長吳正己表示，師大美術館在此時成立，既是建構台灣美術史，也是爬梳台師大在台灣美術教育上的點滴記錄。「本校藝術學院也將積極洽談與國外美術館進行交流」。國立歷史博物館館長廖新田也指出，史博館在重建台灣藝術史專案，編纂台灣美術史詞典1.0的同時，更有感台灣美術史與師大美術系密不可分。

師大美術館以從1922年到1955年期間臺北高等學校和省立臺灣師範學院的史料檔案、教具畫稿與藝術作品為媒介，策畫《啟蒙》展覽，從頭說起台師大對於台灣美術與教育啟蒙的故事。展出包括首位將油畫技術與素材引入台灣的鹽月桃甫作品，當年也在他的倡議下，當時台灣總督府指派臺灣教育會主辦「台灣美術展覽會」，後改由台灣總督府文教局主辦「台灣總督府美術展覽會」，台展、府展孕育了本島第一代畫家。

另展出有莫大元、黃君璧、溥心畬、孫多慈、黃榮燦、金勤伯、林聖揚、朱德群、趙春翔、鄭月波、胡念祖、袁樞真、吳詠香等作品，帶入中國畫傳統融合西方美術表現的手法；陳慧坤、林玉山、廖繼春等出生於台灣、留學日本的本土畫家所提倡的東洋畫和西方現代藝術觀念，亦可在此展一窺其貌。

(中時 )