電影評論家「左撇子」、葉姓網紅，29日在臉書《左撇子的電影博物館》發文，指控警方只是看到他手上有電子菸，就說懷疑那是大麻，他當下拿出手機錄影蒐證，警方卻將他上銬帶回警局，認為警方違法搜索、逮捕，聲請提審。臺北地院認定逮捕程序合法，駁回葉男提審，北檢複訊後，認為葉涉犯持有二級毒品罪，諭令他3萬元交保。

大安分局表示，安和路派出所員警3月23日凌晨3時許，在安和路二段見葉男手持內含膏狀溶液的電子煙，且周邊散發濃厚大麻味，員警遂先請他配合警方至派出所協助調查，且葉男在路途中辯稱電子煙內含ＣＢＤ大麻酚，相關事實促使警方以現行犯逮捕並帶返所內，並扣押他的電子煙採驗，並允許葉男行使通知律師的權利。

警方表示，員警在逮捕之前皆未阻止葉男錄影，但他遭逮捕後，身份已轉換為現行犯，員警依法制止葉男錄影行為，但執法員警的秘錄器自盤問起皆持續開啟，以維護雙方權益。

另葉男所稱採驗過程執行2次，警方指出，是因為膏狀內含物不易抽取，第1次樣本量不足，故執行2次，第2次採驗呈現陽性反應，採驗過程都有錄影存證。

葉男在當日4時許拒絕夜間訊問，8時律師到場後申請提審，17時收到法院通知20時開庭審理提審，22時開庭結束確認提審駁回，23時許由律師陪同下製作完筆錄後移送，相關過程皆有紀錄可查，並無葉男網路所稱無故遭警方上銬留置2天。

根據臺北地院刑事裁定書載員警發現聲請人身上散發大麻味，手中握有電子煙1支，且煙油亦呈現大麻的顏色等等情狀，據此認定聲請人為持有第二級毒品大麻的現行犯，應認已盡釋明之責，故逮捕行為應屬合法。

警方強調，員警執法依法有據，亦籲民眾勿混淆視聽，傷害警方執法威信。

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(中時 )