台中市議會舉行法規委員會，議員提案調降檢舉獎金，避免有心人浮濫檢舉。（盧金足攝）

不法情事透過民眾檢舉可達糾正效果，但也因獎金偏高，間接鼓勵有心人士或檢舉達人浮濫檢舉賺錢，市議員昨日在法規委員會提案，要求市府修正《台中市檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法》，環保局表示，將研議亂丟煙蒂獎勵金從30％調降為10到15％，遛狗不留便從95％降調50％。

市議員何敏誠、蕭隆澤、鄭功進、邱素貞等人提案連署，建議環保局將部分檢舉項目獎金調降，防止有心人士為獲取獎金浮濫檢舉，甚至以此威脅鄰里關係。

議員指出，常有檢舉達人為賺取檢舉獎，甚至將監視器鏡頭特地對準在對方家門口，只為檢舉該民眾放任寵物排便未清除的事證，使得附近鄰居人心惶惶。

市府設置檢舉獎金，彌補政府檢查人力不足，鼓勵民眾協助找出違反法律者，但目的喪失，且儼然變成有心人士賺取金錢和威脅鄰里關係的工具。

市議員周永鴻認為，違規罰則應有比例原則，民眾不好的生活習慣不用設獎勵，反而是偷倒廢棄物焚燒、排放汙染等嚴重違法行為才應該提高檢舉獎金。

依據市民眾檢舉違反廢物清理法案件檢舉獎金發給基準，有的約9成以上都是職業檢舉違人檢舉項目，建議將檢舉獎金核發比例降至10％以下，屬工廠或事業單位對社會危害較大，不易有檢舉違人，不需修正。

環保局長陳宏益表示，為避免浮濫檢舉，研議飼主放任犬隻排便未清除，檢舉獎勵金從95％調降為50％，隨地拋棄紙屑、煙蒂、檳榔渣其他一般廢棄物，獎勵金從30％降為15到10％，張貼或噴漆廣告汙染定著物，也將調降獎勵金因應。

(中時 )