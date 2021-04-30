五一勞動節，台中市府舉辦「模範勞工暨進用身心障礙者績優單位表揚活動」，市長盧秀燕頒獎予125名模範勞工、6名模範移工、10名身心障礙模範勞工及12家進用身心障礙者績優單位，強調在品德、服務熱忱、工作態度都是「楷模中的楷模」，照顧家庭同時提升台中經濟。

盧秀燕指出，台中市有超過140萬名勞工，能從中脫穎而出的勞工、績優單位都是佼佼者，表揚模範勞工包含10名身心障礙者，雖然先天上不方便卻不自暴自棄，反而積極融入社會，工作甚至比別人認真、付出比別人還多。

在經濟發展過程中，移工提供台灣重要勞動力，市府特別表揚6名模範移工，盧秀燕說，他們雖然不是台灣人，但仍視同家人，全場掌聲鼓勵。

母親節也即將到來，台中直轄市總工會理事長花錦忠於會中為「媽媽市長」獻上花束祝福，盧秀燕說，這是她今年收到的第一束花，但更應該致敬的是在座廣大的勞工女性、勞工媽媽們，因此她將花束獻給現場女性，預祝辛勞的女性勞工朋友們佳節愉快。

「勞工的需要只有勞工最了解」，勞工局長張大春指出，獲獎勞工來自不同的產業，但職場上追求卓越與認真負責的工作態度都相同，每一名模範勞工背後，都有值得肯定及效法之處，肯定勞動、勞工的價值。

市府強調，市政團隊與工會團體攜手合作是勞工最好的後盾，勞工局也向30名工會精選職人致敬，感謝他們透過工會營運，協助推展勞工福利、勞工教育，致力平衡勞工身心發展。

(中時 )