這起感情糾紛，發展有如八點檔，大陸上海一名宋姓女子，與丈夫離婚後，便獨自居住，這時堂弟突然對她展開熱烈追求，雖然知道這樣的關係不妥當，但宋女仍抵擋不住，開始與堂弟談戀愛，原本以為重新獲得愛情，想不到交往後才是惡夢的開始。

宋女16歲時，叔叔離婚再娶一名妻子，該女帶著一名13歲兒子嫁進來，因此宋女與嬸嬸的兒子成為堂姊弟，不過當時兩人生活沒有交集，話沒講過幾句，根本不算熟，兩人成年後也各自結婚，沒想到宋女離婚後，堂弟竟開始追求自己。

根據陸媒報導，宋女即使知道堂弟已經結婚，但仍與對方交往同居，由於堂弟沒有工作，幾乎每天都與宋女黏在一起，就連上班時也不放過，還不准宋女與朋友出去，更別說是其他異性，連講話都不行。

在一起大約兩年後，宋女終於受不了一直被控制，下定決心與堂弟分手並搬回家，未料堂弟不死心，經常跑到宋女家樓下鬧事叫囂，宋女心理承受不住壓力崩潰，衝到堂弟家門口試圖輕生，幸虧及時搶救，沒有造成悲劇。復原後的宋女，將堂弟失控行為錄影並報警，最後堂弟依尋釁滋事罪，遭判刑1年半。

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