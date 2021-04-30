高雄三民國中在今年全中運羽球國女組團體賽奪下銀牌，除了是高雄市在該組睽違8年再闖冠軍戰外，更是創下學校羽球隊成軍17年以來的新紀錄。（三民國中提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民國中在今年全中運羽球國女組團體賽奪下銀牌，除了是高雄市在該組睽違8年再闖冠軍戰外，更是創下學校羽球隊成軍17年以來的新紀錄。（三民國中提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民國中在今年全中運羽球國女組團體賽奪下銀牌，除了是高雄市在該組睽違8年再闖冠軍戰外，更是創下學校羽球隊成軍17年以來的新紀錄。（洪浩軒攝）

近年來國內颳起一陣羽球旋風，世界球后戴資穎的母校高雄三民國中在今年全中運羽球國女組團體賽奪下銀牌，除了是高雄市在國女團體組睽違8年再闖冠軍戰，也破了球隊成軍17年以來的新紀錄，就連戴資穎在國中時期，都未曾率隊闖進團體組的冠軍賽場。

三民國中羽球隊於2004年正式成立，近年來屢屢獲獎，已經是高雄知名羽球強權，目前世界排名第一的女單選手戴資穎也出產自三民國中，此次三民小將征戰國中最高殿堂賽場全中運，發揮堅韌無比的團隊精神，一路過關斬將，奪得國女團體組銀牌。

這除了是三民國中成軍以來首度闖進全中運冠軍戰，更難能可貴的是，此次團體賽奪銀的成員只有1位國三學姐，其他全是一、二年級選手，面對各校大多數都是國三學姐的壓力下，三民小將展現初生之犢不畏虎的韌性奪銀，相信有了此次大賽經驗，對於明年三民國中要摘下校史首座團賽冠軍的夢想又更近一大步。

三民國中羽球隊總教練陳伯維表示，成軍後首度在團體組闖進冠軍賽，對選手及教練團都是相當難得的經驗，這次可以破校史紀錄，除了選手們每天辛勤苦練外，球隊教練團各個下足功夫，雖然今年差冠軍一步，但小選手們的成長空間還很大，相信明年捲土重來，會更上層樓。

陳伯維指出，今年與往年最不同的是「團隊氛圍」，他最信任的「左右手」魏劭安自畢業後，到三民國中服務已經6年多，他也在去年如願考上教育局開出的正式專任運動教練缺額，讓他可以無後顧之憂，專心指導選手，另外，特別聘請女教練張雯媛解決小選手們訓練內外的所有疑難雜症，讓三民小將多了許多笑容，也更認真投入訓練。

(中時 )