金門縣議會完成110年度總預算案3讀，刪減和凍結近20億，讓地方重大建設面臨海嘯般衝擊。縣府今（30）日就窒礙難行部分向縣議會提請覆議，期待獲得大力支持，府、會新一波的攻防戰，備受矚目。

覆議案鎖定重大公共建設相關預算，包括金城國中等3處地下停車場經費1.63億元遭凍結（3案中央核定補助10.7億）及中心圖書館5800萬元遭刪除（中央核定補助計1.5億元）。另水頭港大型旅客服務中心工程凍結3億5183萬元（中央核定補助24.8億元）。

縣府說明，這些都是鄉親殷切期待的重大工程，均經中央部會邀集專家多次審查及修正後核定，且均訂有預算執行期程，必需限期發包，縣府為避免得來不易的中央補助款遭到收回或撤銷，才依程序提請覆議。

縣府也指出，觀光是金門的經濟命脈，在新冠肺炎疫情趨緩時，縣府結合各鄉鎮抓緊時機舉辦多項活動，去年度交通部「安心旅遊」評比，在團體旅遊拿到全國第4名佳績，自由行7-10月也有11萬餘人到訪，以每位旅客平均消費8608元計算，約創造9.5億元的觀光產值，包括大膽島自2019年開放觀光，也已吸引逾4萬人登島，滿意度高達9成。今年仍續推出多項主題活動，大力振興地方經濟，一旦預算刪除未能持續投入，先前努力均將化為烏有，如烈嶼后麟營區自4月1日起暫停開放，對當地觀光產業即造成嚴重影響，這也是縣府提請覆議的主因之一。

縣府並表示，工策會近年對外招商及行銷產業成果可觀，國內知名創投公司將投資約1.5億進行能源項目開發外，年營業額近500億的台灣龍頭電子廠也已規畫在金門設立研發中心。另有農技產業生技公司，以及台灣集團與廈門投資公司各計畫投資10億元、6億元的資金，在工策會協助縣府推動產業紓困振興方案之際，若無相關預算的支持，將導致招商引資停擺，遲滯地區經濟發展。

縣府針對遭刪除或凍結共63案近20億元，就其中22案6375餘萬元依照議會決議辦理，其餘41案18億餘萬元，認為確有窒礙難行之處，因此依地方制度法說明理由提出覆議。

(中時 )