新北市板橋區的紀姓男子邀楊姓男子合資買賣虛擬貨幣，但楊男事後發現紀男疑似侵吞資金，上月25日凌晨率人將紀男押走，轄區海山警分局獲報，迅速掌握犯嫌動向，2小時內在中和區救出紀男，逮捕楊男等9人，訊後以恐嚇取財、妨害自由罪嫌送辦。

3月25日凌晨2時許，紀男搭計程車返家，一下車即遭數人圍起，強押上一旁自小客車，小黃運將見狀，立刻撥打110報案。海山分局獲報，立即調閱監視器並確認涉案3輛自小客車，鎖定犯嫌藏於中和區光環路，偵查隊長林振瑞親自率隊趕赴，2小時內迅速逮捕犯嫌9人，順利救出被害人。

楊男供稱，去年紀男找他合資買賣虛擬貨幣，最初確實有獲利，於是他陸續投資了7、800萬元，但今年紀男卻突然表示要終止合作，他要求紀男退還資金，紀男卻稱資金已遭助理捲款潛逃，但助理是誰又交代不清，所以他懷疑資金是被紀男侵吞，因此才押走紀男。

偵訊後，全案已依恐嚇取財、妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )