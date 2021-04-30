外交部長吳釗燮28日接受英媒訪問時表示，中國政府沒有一天統治過台灣，這是事實更是現狀。大陸國台辦今日回應，稱大陸方面堅決打擊台獨的決心和意志堅定不移，將採取一切必要措施予以嚴懲，「正義審判可能遲到，但絕不會缺席」。

吳釗燮日前接受英國媒體Sky News訪問時表示，中共持續對台灣進行文攻武嚇，除不斷進行軍事滋擾與威脅外，也利用所謂「一中原則」打壓台灣的國際空間，為因應中國政府相關侵略行徑，我方持續強化國防自衛能力，也更積極與美、英、日及歐盟等理念相近國家加強合作交流。

國台辦今日以發言人馬曉光名義發出書面答記者問，問題為「民進黨當局對外交往部門負責人吳釗燮近日發表謀獨挑釁言論，對此有何評論？」

馬曉光說，「吳釗燮顛倒黑白，混淆視聽，口出狂言， 不自量力，再次暴露出民進黨當局及台獨分裂勢力甘當反華勢力棋子、製造兩岸對抗的卑劣伎倆，再次表明他們的謀獨挑釁是危害台海和平的根源。」

他稱，「正告吳釗燮等台獨分子」，大陸方面堅決打擊台獨分裂勢力的決心和意志堅定不移，將採取一切必要措施予以嚴懲，正義審判可能遲到，但絕不會缺席。

(旺報 )