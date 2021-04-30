Lulu（黃路梓茵）30日出席《料理之王2》開播記者會，她笑說自己在廚藝方面只有1％的天分，但靠著99％的努力，原本第一季還看不太懂選手們在幹嘛，決定卯起來練習，錄影完凌晨3點回家還繼續煮雞湯，會用料理來表達愛意的她，以前曾做過排骨湯給心儀的男生喝，「因為只排骨放下去，幾乎沒調味，很像排骨泡在熱水裡，對方喝一口之後只說『好燙喔』」，不過現在的她已非昔日可比，還打趣表示要向節目導師們宣告廚神的位置。

和阿達分手後，至今感情空窗近2年的Lulu，日前出席與師父黃子佼（佼佼）主持的新節目《婚禮歌手》記者會時，透露一直有在物色新對象，昨被被問到是否有在節目上尋找「料理小鮮肉」，Lulu表示有先偷偷看一下這一屆的選手，但目前好像沒有中意的人，不過她認為會煮飯的男生很有魅力，「可能第一眼不會被吸引，但只要看到他下廚的模樣，就會覺得『好像可以聊聊喔』」，會是她的擇偶條件之一。

Lulu也相當機智地說，可以在《料理之王》學會料理，在《婚禮歌手》節目找到另一半，婚禮辦在阿發師的青青餐廳，廚師選《料理之王》選手，再用料理之王料理包當婚禮伴手禮，全部一條龍式服務。另外，被問到廚藝是否有機會代言料理包，Lulu笑說自己連內衣都可以代言了，有什麼不能代言，搞笑要大家相信奇蹟。節目自14日起，每周五晚間9點ETtoday首播，每週六晚間18點JET電視台重播。

(中時 )